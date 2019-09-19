دولي

ظريف يحذر: اتهامات واشنطن لطهران بشأن هجوم (أرامكو) دفع باتجاه حرب

ظريف يحذر: اتهامات واشنطن لطهران بشأن هجوم (أرامكو) دفع باتجاه حرب
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو لطهران بشأن هجوم (أرامكو)، هي دفع باتجاه حرب، لن تكون في مصلحة أحد.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): أن عدم إشعال حرب جديدة، سيكون في صالح دول المنطقة التي لا تزال تدفع ضريبة حروبها في اليمن.

وتابع: "هم ما زالوا يدفعون ثمن حرب اليمن الصغيرة جداً التي امتنعوا قبل أربع سنوات عن إيقافها بسبب تكبرهم".

وقال وزير الخارجية الإيراني: إن ما تبقى من مجموعة "الباءات" المنادية بالحرب يحاولون خداع ترمب وجره لحرب مع طهران.

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