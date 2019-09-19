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وزير الدفاع اللبناني يعرض نتائج التحقيقات في إسقاط الطائرة المسيرة

وزير الدفاع اللبناني يعرض نتائج التحقيقات في إسقاط الطائرة المسيرة
طائرة مسيرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الدفاع اللبناني اليوم الخميس، نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات اللبنانية، في حادث إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وتحدّث الوزير الياس بو صعب، عن تفاصيل ومواصفات الطائرة الإسرائيلية وقال: إن الطائرة المسيرة الأولى التي (سقطت بضاحية بيروت الجنوبية مؤخراً)، مجهزة بقطع صناعة إسرائيلية تبث معلومات دقيقة بقدرة عالية.

وقال وفق ما نقلت قناة (الميادين): إن الخرق الإسرائيلي بالطائرة المسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية، هو أخطر عمل عدائي منذ عدوان تموز/يوليو 2006، مشيراً إلى أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية عرّضت حركة الطيران في أجواء مطار بيروت الدولي للخطر.

وأضاف وزير الدفاع اللبناني: أن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية هي من صناعة عسكرية وليس طائرة "درون" عادية، موضحاً أن  التحقيقات تؤكد أنه كان هناك مخطط إسرائيلي لإرسال طائرات عدة بالتزامن مع وجود طائرة من نوع "يو اي في".

وأكد بو صعب أن إحدى الطائرتين المسيّرتين كانت تحمل، 4.5 من المتفجرات البلاستيكية وإحداهما تملك أربعة أذرع وثمانية محركات، لافتاً إلى أن هدف إحدى الطائرتين الإسرائيليتين كان عدائياً.

وقال: إحدى الطائرتين وهي من صناعة إسرائيلية، قادرة على حمل حمولة 17.4 كلغ، مؤكداً أنها انطلقت من مطار "هامونيم" ويمكن التحكم بها عبر "اليو اي في" بالأجواء.

وتابع: "العدو الإسرائيلي كان يدير عملية الطائرات المسيّرة منذ بدايتها"، مشيراً إلى أن لدى الجيش اللبناني طائرات مسيرة يستخدمها في أجواء المعابر غير الشرعية، كما قال.

وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر وهذا يعتبر تغيراً خطيراً في قواعد الاشتباك"، مشيراً إلى أن "ما عرضناه اليوم يؤكد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخطورتها".

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