الجيش الإسرائيلي يُكثف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية

قالت وسائل إعلام لبنانية: إن الجيش الإسرائيلي عاود تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وذلك بعد الضربة الأخيرة التي تلقاها من حزب الله.

رام الله - دنيا الوطنوقالت وكالة (​النشرة) اللبنانية: إن دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة قامت بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال ​العديسة​ والمطلة الحدودية.وأوضحت أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.أما في الجانب اللبناني فاقتصرت على دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​، فيما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.