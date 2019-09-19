شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة "مجدو" تواصل عزل الأسير المريض أحمد المغربي منذ عامين

هيئة الأسرى: إدارة "مجدو" تواصل عزل الأسير المريض أحمد المغربي منذ عامين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن إدارة  معتقل "مجدو" تواصل عزل الأسير المريض أحمد يوسف المغربي (44 عاماً) من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، منذ قرابة العامين، حيث يقبع الأسير داخل زنازين العزل الانفرادي بقسم (12) بظروف إنسانية قاسية ومقلقة للغاية. 

ولفتت الهيئة أن الأسير المغربي يواجه أوضاعاً صحية صعبة، فهو مصاب بمرض يُدعى (cbk) يُسبب له تفتت في العضلات وتضخم في عضلة القلب، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية. 

وأضافت أن الأسير المغربي متواجد بالعزل منذ تاريخ 1 حزيران/يونيو 2017، وذلك بقرار من مخابرات الاحتلال (الشاباك)، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن إسرائيل، وتنقل المغربي بين أكثر من عزل منذ هذا التاريخ، وتم تمديد أمر العزل بحقه مرات عدة لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وبتاريخ 24 آذار/مارس 2019  جرى نقله إلى عزل "مجدو" حيث يقبع الآن،  ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحقه خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

يذكر بأن الأسير متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ومعتقل منذ تاريخ 27 أيار/مايو 2002 ومحكوم بالسجن لـ 10 مؤبدات، وقد قضى في وقت سابق ما مدته 9 أعوام في العزل، ونال حريته عقب إضراب الكرامة عام2012 ، لتقوم المخابرات الإسرائيلية بعزله مرة أخرة بدون أي مبررات وتحرمه من زيارة ذويه، حيث لم تتمكن زوجته من زيارته منذ 13 عاماً.

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