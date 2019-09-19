الاحتلال يسلم غداً جثماني شابين فلسطينيين

الشهيد أبو رومي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال ستسلم، غداً الجمعة، جثماني شابين استشهدا خلال الفترة الماضية، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت: إن سلطات الاحتلال ستسلم جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية، وعمر يونس من سنيريا في محافظة قلقيلية، المحتجزين لدى الجانب الإسرائيلي، وذلك غداً الجمعة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستشهد أبو رومي قبل نحو شهر، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهما قرب باب السلسلة أحد بوابات المسجد الأقصى بزعم تنفيذه عملية طعن.



كما استشهد يونس في نيسان/إبريل الماضي، برصاص الاحتلال قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.