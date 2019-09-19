شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو السلطة للتوقف عن إصدار تصريحات "تخدم صفقة ترامب"

الديمقراطية تدعو السلطة للتوقف عن إصدار تصريحات "تخدم صفقة ترامب"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية وزارة الخارجية في السلطة الى "وقف هلوساتها الإعلامية المضللة للرأي العام، والتي تروج للاستعداد لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني دون شروط مسبقة".

وقالت الجبهة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "إن تصريحات الخارجية جعلت من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هدفاً بحد ذاته، وليس الوصول إلى حل يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والحرية والسيادة في ظل دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وأضافت الجبهة "إن مجمل تصريحات وزارة الخارجية في السلطة تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدستورية، في م.ت.ف، ممثلة بالمجلس الوطني، الذي طوى بقراره في دورته الـ 23 في 4 أيار/ مايو 2018 المفاوضات الثنائية تحت سقف أوسلو، ودعا بدلاً منها إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الحرية والسيادة وتقرير المصير والإستقلال والعودة".

وختمت الجبهة بدعوة خارجية السلطة للتوقف عن إتباع سياسة تؤكد أن القيمين عليها مصابون بحالة إنفصال عن الواقع السياسي للشعب وقضيته وحقوقه الوطنية، كما دعتهم إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات لا تصبّ إلا في خدمة صفقة ترامب - نتنياهو وتلحق الضرر الفادح بالقضية الوطنية.

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