بنفس آلية الشهر الماضي.. "المالية" بغزة تبدأ صرف رواتب الموظفين اليوم





وأعلنت الوزارة عن صرف الدفعة النقدية لفئة 3000 شيكل فأكثر-جميع الفئات- اليوم الخميس بعد الساعة 1:30 ظهراً.





وأضافت: سيكون الصرف في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني وبنك الانتاج.





وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور أكد في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن سيتم صرف رواتب شهر تموز/يوليو يومي الخميس والأحد بنفس آلية الصرف التي تم اتباعها الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنتبدأ وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/يوليو الماضي، بنفس الآلية التي تم اتباعها الشهر الماضي.