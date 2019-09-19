بنفس آلية الشهر الماضي.. "المالية" بغزة تبدأ صرف رواتب الموظفين اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/يوليو الماضي، بنفس الآلية التي تم اتباعها الشهر الماضي.
تبدأ وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/يوليو الماضي، بنفس الآلية التي تم اتباعها الشهر الماضي.
وأعلنت الوزارة عن صرف الدفعة النقدية لفئة 3000 شيكل فأكثر-جميع الفئات- اليوم الخميس بعد الساعة 1:30 ظهراً.
وأضافت: سيكون الصرف في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني وبنك الانتاج.
وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور أكد في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن سيتم صرف رواتب شهر تموز/يوليو يومي الخميس والأحد بنفس آلية الصرف التي تم اتباعها الشهر الماضي.
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