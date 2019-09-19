شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف اليوم في فندق السيزر، ورشة عمل عرضت خلالها استراتيجية التواصل من أجل التنمية والموقف والممارسات المتعلقة بالأطفال ذوي الاعاقة وتأخر النمو في فلسطين.

وافتتح الورشة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، الذي شكر اليونيسف على ما تقدمه من دعم لفلسطين بشكل عام وللوزارة بشكل خاص في مجال الطفولة، كما شكر مركز أوراد على اعداد هذه الإستراتيجية وأشاد بأهميتها في التوعية بتنمية الطفولة المبكرة والتركيز على الأطفال ذوي التطور المتأخر والإعاقة في دولة فلسطين. 

وأكد على ضرورة اعادة الاستثمار في مفهوم حماية الطفولة، وأشار إلى أن  دولة فلسطين قدمت تقريرها في قضية حقوق الطفل للأمم المتحدة، وأن الوزارة أنجزت دليل ومؤشرات الطفولة المبكرة المعتمدة عالمياً بما ينعكس ايجابا على الطفولة المبكرة في فلسطين، والذي يشكل رافعة أساسية لضمان نمو ذهني وعاطفي وانفعالي مجدي للطفل. كما تطرق إلى الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتطبيق استراتيجية رعاية الطفولة المبكرة والتي تهدف الى ان يتمتع كل طفل بالرعاية الشاملة والمتكاملة التي تنمي كافة جوانب نموه وتطوره في اطار تشريعي وشراكة وطنية حقيقية.

ومن الجدير ذكره أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين النتائج المتعلقة بالصحة والتغذية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 8 سنوات، والحد من النظرة السلبية والتمييز ضد الأطفال ذوي التطور المتأخر والإعاقة، كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة المعرفة والتحفييز والمواقف الداعمة والمعتقدات والمهارات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة والسلوكيات الداعمة للإدماج بين مقدمي الرعاية، وإلى دعم الأطفال ذوي التطور المتأخر والإعاقة من خلال زيادة المعرفة والمحفزات والمهارات لدى مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة.


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