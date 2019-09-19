حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس: إن "أسرانا الأبطال يقدمون واحدة من أبهى صورة الصمود والتحدي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني مقابل جبروت الاحتلال وعنجهيته".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن البطولة التي يكتبها أسرانا الأبطال بجوعهم وأمعائهم الخاوية، هي جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا في صراعه مع الاحتلال وسجانه الظالم.



وتابع: ستظل قضية الأسرى، كما كانت دائماً، على رأس سلم أولويات حركة حماس، وستواصل العمل بكل ما تملك لانتزاع حريتهم، وكسر القيد عنهم".