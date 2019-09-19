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شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد الإسلامي: الخلافات بيننا وبين حركة فتح عميقة وليست بسيطة

قيادي بالجهاد الإسلامي: الخلافات بيننا وبين حركة فتح عميقة وليست بسيطة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وليد القططي، أن العلاقة ما بين حركته وحركة فتح، تشهد خلافات عميقة، والجهاد تحاول ألا تُؤثر هذه العلاقة على القضية الفلسطينية، قدر الإمكان.

وقال القططي لـ"دنيا الوطن": إن الخلافات مع فتح، تحتاج لحوار وطني شامل، وتصويب المسار السياسي الفلسطيني، للمنظمة وفتح والسلطة، باتجاه الخروج من مأزق أوسلو والانقسام، متابعًا: "الخلافات ليست بسيطة لتُحل بمبادرة هنا أو هناك".

وأوضح أن العلاقة ما بين الجهاد الإسلامي، وفصائل منظمة التحرير، وكذلك من هم خارج المنظمة كحركة حماس، مبنية على أسس وطنية.

يشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أشاد بعلاقة حركته مع حركة حماس، على كافة المستويات،
 مضيفًا: "العلاقة مع الإخوة في حماس عَلاقة استراتيجية، لا يُمكِنُ أنْ نفرط بها، بأي حالٍ منَ الأحوال، رغمَ كل المحاولات المعادیة التي تعمل ضد هذا التحالف".

 

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