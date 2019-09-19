بعد الاعتداء على طواقمها.. مستشفى المقاصد: نتعرض لـ "هجمة غوغائية"

رام الله - دنيا الوطنقال مستشفى المقاصد: إن مجموعة شبان من "جبل الطور" هاجموا عاملين في المستشفى، وكسّروا عددًا من أبوابه ونوافذه.وأوضح المستشفى، في بيان صحفي، أن التهجّم على العاملين لفظيًا بالتهديد بالقتل والإيذاء، جاء على خلفيّة إجراءات عقابية اتخذها المستشفى بالإجماع، بحقّ أحد العاملين من الطور، لأسباب مهنية.وأدان المستشفى "السلوك المنافي لكل عُرف وشرف وأخلاق" وحمّل الفعاليات المقدسية مسؤولية الدفاع عن المستشفى، مما يراد به من قبل "فئة غير مسؤولة وباغية" قامت بهذه "الهجمة الغوغائية"، وفق البيان.