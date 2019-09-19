أول رد لحزب (أزرق أبيض) على دعوة نتنياهو تشكيل حكومة وحدة موسعة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

ردّ حزب (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة وحدة موسعة.



ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن الحزب قوله، أن هذه مناورة إعلامية ضعيفة، نتنياهو رجل غير واقعي ومنفصل وخطير يرفض قبول نتائج الانتخابات، منذ متى يدعو الخاسرون الفائزين؟ وقتما نريد نحن حكومة وحدة سندعو لها".



وأضاف: "يجب على نتنياهو أن يستيقظ ويعترف بنتائج الانتخابات، فقد قرر شعب إسرائيل أن (أزرق أبيض) سيقود الحكومة المقبلة".



وتابعت القناة نقلا عن الحزب: "لا نستبعد أن يكون نتنياهو وزيراً في حكومة غانتس، إذا لم يتم توجيه الاتهام إليه".



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو دعا، منافسه غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة.



ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: إنه "لا يوجد سبب يدفعنا إلى إجراء مزيد من الانتخابات، أنا ضدها، الحل هو حكومة وحدة واسعة".



وأضاف موجها كلامه لـ"غانتس": "فلنعمل سويًا من أجل جلب إسرائيل إلى بر الأمان، هذه المرة أيضًا أقترح أن نلتقي في أقرب وقت ممكن للتعاون في تشكيل حكومة وحدة واسعة".