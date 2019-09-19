شاهد: أمير قطر يخطف الأنظار خلال مباراة ريال مدريد وسان جيرمان

رام الله - دنيا الوطنخطف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، الأنظار بعدما ظهر على مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" خلال مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.وسلطت عدسات المصورين بشكل كبير على أمير قطر خلال المباراة، ومن المقرر أن يلتقي، بعد غد الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التوترات في الشرق الأوسط.