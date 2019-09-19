الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (22) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.



وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ستّة مواطنين من محافظة جنين، وهم: محمد نظمي أبو زاغة، يوسف اشرين، أحمد صباح، باسل عكرمة استيتي، صهيب مرعي ومحمد حسين مناصرة.



واعتقل خمسة مواطنين من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، وهم: محمد منصور جبران عبده (18 عاماً)، إيهاب محي الدين عبده (18 عاماً)، مهيب عبده (18 عاماً)، براء سائد حسين السايس (24 عاماً)، حسين عبده، إضافة إلى اعتقال أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم: مهدي هاشم صبري، عبادة الحاج، حمزة عوينات ومحمد باكير.



فيما اعتقل ثلاثة أطفال من بلدة أبو ديس شرق القدس، وهم: أحمد عز عودة (14 عاماً)، عيسى لؤي محمد الزرو (14 عاماً)، ومحمد الزرو (14 عاماً)، ومحمد ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، علاوة على المواطنين: ضياء سبيتاني ورائد وحيد ويوسف حشاش من محافظة نابلس.