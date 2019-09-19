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كاتب سعودي يُهاجم ترامب: ليس حليفنا ومُستفيد من الفوضى الإيرانية

كاتب سعودي يُهاجم ترامب: ليس حليفنا ومُستفيد من الفوضى الإيرانية
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
 تحدث كاتب سعودي، معلقا على الهجمات التي ضربت "أرامكو" قبل أيام، قائلًا: إن المملكة تقف وحيدة دون حلفاء حقيقيين، وإن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا "مستفيدة من حالة الفوضى التي خلقتها إيران في المنطقة"، وتمارس الابتزاز "الرخيص".

وقال حمود أبو طالب في مقال نشرته صحيفة (عكاظ): إنه "بات من المؤكد أنه لن يحدث أي تحرك عملي جاد من المجتمع الدولي بعد الهجوم الكبير والخطير وغير المسبوق على منشآت النفط السعودية السبت الماضي".

وفي تقييمه للمواقف من هجوم (أرامكو) أوضح أبو طالب، أن التصريحات الأمريكية المتضاربة للرئيس ترامب وأركان إدارته، وتباين تصريحات ترامب نفسه من النقيض إلى النقيض، تفيدنا بميوعة الموقف الأمريكي الملتبس أساساً تجاه إيران، فيما الموقف الأوروبي دائماً يميل لصالح إيران.

وأشار إلى أن ما يمكن استنتاجه بعد الهجمات أنه "لا أحد سيتدخل بحسم لوقف تمادي إيران وتهديدها لأمن المنطقة ومصادر الطاقة الأهم للعالم". مضيفا أن "اللعب على التناقضات والأزمات والأوضاع المضطربة هو سياسة الدول الكبرى لإدارة مصالحها، يختلفون على جزئيات هامشية لكنهم يتفقون على الاستراتيجيات العامة، ومن السطحية والسذاجة الاعتقاد بأن أمن المنطقة يهم تلك الدول أو يعني لها شيئاً".

وتابع الكاتب السعودي: "إذا أردنا التعامل مع الوضع بتجرد ووضوح فذلك يتطلب معرفة أننا الآن وحدنا ويجب أن نتدبر أمرنا على هذا الأساس.. حلفاء الأمس لم يعودوا اليوم كما كانوا، وابتزازهم الرخيص في أخلاقياته الغالي في ثمنه بادعاء الوقوف معنا في الأزمات أصبح مكشوفاً".

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