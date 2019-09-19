شؤون فلسطينية

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات
رام الله - دنيا الوطن
استضافت بلدية جباليا النزلة جلسة مساءلة حول مكب النفايات شرق جباليا حضرها عدد من النشطاء الشباب، ومدير البلدية م. يوسف خلة، وعضو المجلس البلدي المهندس خالد عمر الكحلوت، ومدير دائرة الصحة والبيئة المهندس ناصر النجار.

ونظمت الجلسة بمبادرة من لجنة شباب جباليا المندرجة ضمن شبكة اللجان المحلية  للمساءلة المجتمعية في قطاع غزة نحو تعزيز المساءلة المجتمعية ومكافحة الفساد  بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وجمعية رؤيا لتنمية  القدرات.

وأوضح ممثلو البلدية أن البلدية أعدت خطة لتفريغ مكب النفايات الحالي شرق جباليا وإغلاقه، وأن البلدية حصلت على تمويل أولي (650,000$) لإنشاء محطة  ترحيل مؤقتة للنفايات يتم من خلالها ترحيل النفايات يوميا لمكب حجر الديك شرق
غزة، وسيصل التمويل إلى 2.4 مليون دولار من الهيئة العربية الدولي للإعمار في  فلسطين.

ونوه ممثلو البلدية بأنهم طالبوا وزارة الحكم المحلي بالعمل مع سلطة الأراضي  من أجل توفير قطعة أرض لكي تستخدم كمحطة ترحيل نفايات.

وشكر ممثلو البلدية الوفد الشبابي والمؤسسات المنظمة لجلسة المساءلة، مؤكدين  حرصهم على الدور الشبابي في استمرار العمل البلدية بكفاءة وشفافية.





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