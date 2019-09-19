بعد فرز نحو 98% من الأصوات.. ارتفاع عدد مقاعد غانتس إلى 33

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد مقاعد حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل اليوم الخميس، بعد فرز نحو 98% من الأصوات، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.



ووفق القناة فإنه بعد فرز 97.6% من الأصوات، فإن (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، ارتفع عدد مقاعده في (كنيست) إلى 33 مقعداً، فيما بقي حزب (الليكود) 31.



وأفادت القناة أن عدد مقاعد (القائمة المشتركة) أصبح 13، وبذلك تصبح كتلة "وسط - يسار" 57 مقعداً، كتلة "اليمين" 55 مقعداً.



قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الخميس: إن عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تعود معظمها لجنود الجيش الإسرائيلي.



ومن المتوقع أن تُعلن مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ22 التي جرت أول أمس الثلاثاء.