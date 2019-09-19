تربية جنوب الخليل تستنكر حملة التحريض التي تقودها حركة "ريجفيم" الاسرائيلية





رام الله - دنيا الوطناستنكرت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل اليوم الخميس الحملة التي تشنها بما يسمى حركة "ريجفيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد مدرسة غوين الاساسية المختلطة جنوب السموع، بهدف التأثير على قرار رسمي بشأن المدرسة يقضي بعدم هدمها.من جهته اكد مدير التربية والتعليم خالد ابو شرار ان هذه الحملة التي تشنها حركة "ريجفيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تهدف الى تجهيل المنطقة، وضمن سياسة التحريض التي تنتهجها حركات ومؤسسات الاحتلال ضد مؤسسات التعليم والمنهاج الفلسطيني، مؤكداً أن التربية ستبقى سداً في وجه هذه المحاولات،داعيةً مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين للدفاع عن المدرسة ، مشددةً على الإصرار الفلسطيني بتوفير التعليم لأبناء منطقة غوين وكافة المناطق.ووجه ابو شرار رسالة الى المؤسسات الحقوقية والانسانية والاعلامية دعا من خلالها بأهمية مساندة ودعم المدرسة لمواجهة هذه الحملة التي تقودها حركة عنصرية متطرفة .