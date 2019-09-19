للمرة الثانية خلال أسبوع اقتحام مكاتب للجبهة الديمقراطية في رام الله

وأشاد الملّح بالتصدي البطولي الذي قام به عشرات الشبان والذين تجمعوا بشكل عفوي خلال عملية الاقتحام حيث دارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال استخدم فيها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة فيما أطلقت قوات الاحتلال الغازية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.



وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها برد سياسي وميداني فلسطيني موحد يتناسب وحجم هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، داعيا كافة القوى والفصائل الوطنية إلى تنظيم صفوفها ورفع درجة التنسيق بينها وتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في ظل الاستهداف المتكررمن قبل سلطات الاحتلال لمراكز المدن دون اي اعتبار لتصنيف هذه المناطق وفق تصنيفات اتفاق أوسلو الذي صنف المناطق أ، ب، ج .



وأكد أن المؤسسىة الإسرائيلية الحاكمة في إسرائيل وبصرف النظر عمن يجلس في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، تتخذ نفس السياسات المعادية للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها عملية الإعدام الإجرامية لسيدة فلسطينية عند معبر قلنديا دون اي سبب أو مبرر.



ودعا الملّح إلى الردعلى هذه الاقتحامات المتكررة وشبه اليومية، وعلى جرائم القتل والإعدامات بالتطبيق المباشروالفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووقف التنسيق الأمني والتحرر الكامل منكل القيود والإملاءات التي فرضها اتفاق أوسلو.







رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس مكتبا للجبهة الديمقراطية في عمارة الميدان وسط مدينة رام الله.وقال نصر الملّح عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية أن هذا الاقتحام هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مكتب آخر في عمارة طنوس فدمرت محتوياته وصادرت عددا من الحواسيب والأجهزة.وأضاف الملّح أنقوات الاحتلال قامت عند الساعة الرابعة فجرا باقتحام المكتب بواسطة تفجير بوابتهالرئيسية، ويقع هذا المكتب في الطابق الثالث من عمارة تجارية تضم العشرات من المكاتب والمحلات التجارية، ثم عملت طوال ساعة كاملة على مصادرة كتب ووثائق وحواسيب وماكينات تصوير وأجهزة كهربائية أخرى، كما حطمت ما تبقى من أثاث المكتب الذي يستخدم مقرا لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد) ولاتحاد لجان الطلبة الثانويين.