شؤون فلسطينية

للمرة الثانية خلال أسبوع اقتحام مكاتب للجبهة الديمقراطية في رام الله

للمرة الثانية خلال أسبوع اقتحام مكاتب للجبهة الديمقراطية في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس مكتبا للجبهة الديمقراطية في عمارة الميدان وسط مدينة رام الله.

وقال نصر الملّح عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية أن هذا الاقتحام هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مكتب آخر في عمارة طنوس فدمرت محتوياته وصادرت عددا من الحواسيب والأجهزة.

وأضاف الملّح أنقوات الاحتلال قامت عند الساعة الرابعة فجرا باقتحام المكتب بواسطة تفجير بوابتهالرئيسية، ويقع هذا المكتب في الطابق الثالث من عمارة تجارية تضم العشرات من المكاتب والمحلات التجارية، ثم عملت طوال ساعة كاملة على مصادرة كتب ووثائق وحواسيب وماكينات تصوير وأجهزة كهربائية أخرى، كما حطمت ما تبقى من أثاث المكتب الذي يستخدم مقرا لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد) ولاتحاد لجان الطلبة الثانويين.

وأشاد الملّح بالتصدي البطولي الذي قام به عشرات الشبان والذين تجمعوا بشكل عفوي خلال عملية الاقتحام حيث دارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال استخدم فيها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة فيما أطلقت قوات الاحتلال الغازية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها برد سياسي وميداني فلسطيني موحد يتناسب وحجم هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، داعيا كافة القوى والفصائل الوطنية إلى تنظيم صفوفها ورفع درجة التنسيق بينها وتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في ظل الاستهداف المتكررمن قبل سلطات الاحتلال لمراكز المدن دون اي اعتبار لتصنيف هذه المناطق وفق تصنيفات اتفاق أوسلو الذي صنف المناطق  أ، ب، ج .

وأكد أن المؤسسىة الإسرائيلية الحاكمة في إسرائيل وبصرف النظر عمن يجلس في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، تتخذ نفس السياسات المعادية للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها عملية الإعدام الإجرامية لسيدة فلسطينية عند معبر قلنديا دون اي سبب أو مبرر.

ودعا الملّح إلى الردعلى هذه الاقتحامات المتكررة وشبه اليومية، وعلى جرائم القتل والإعدامات بالتطبيق المباشروالفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووقف التنسيق الأمني والتحرر الكامل منكل القيود والإملاءات التي فرضها اتفاق أوسلو.   

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

قيادي بالجهاد الإسلامي: الخلافات بيننا وبين حركة فتح عميقة وليست بسيطة

قيادي بالجهاد الإسلامي: الخلافات بيننا وبين حركة فتح عميقة وليست بسيطة

بعد الاعتداء على طواقمها.. مستشفى المقاصد: نتعرض لـ &#34;هجمة غوغائية&#34;

بعد الاعتداء على طواقمها.. مستشفى المقاصد: نتعرض لـ "هجمة غوغائية"

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

تربية جنوب الخليل تستنكر حملة التحريض التي تقودها حركة &#34;ريجفيم&#34; الاسرائيلية

تربية جنوب الخليل تستنكر حملة التحريض التي تقودها حركة "ريجفيم" الاسرائيلية

للمرة الثانية خلال أسبوع اقتحام مكاتب للجبهة الديمقراطية في رام الله

للمرة الثانية خلال أسبوع اقتحام مكاتب للجبهة الديمقراطية في رام الله

الرجوب يبحث سبيل تعزيز التعاون مع رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب

الرجوب يبحث سبيل تعزيز التعاون مع رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب

منوعات

شاهد: علا الفارس تتوسط أمير قطر وديفيد بيكهام

شاهد: علا الفارس تتوسط أمير قطر وديفيد بيكهام

&#34;مقهورين من الملكة&#34;.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات

"مقهورين من الملكة".. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات

بى بى سى تعتذر للأمير هارى على صور مسيئة عرضت حياته للخطر

بى بى سى تعتذر للأمير هارى على صور مسيئة عرضت حياته للخطر

حفيدة عادل إمام تحقق حلمها بمقابلة هذا المُمثل الهوليوودي مكافأةً على خسارة وزنها

حفيدة عادل إمام تحقق حلمها بمقابلة هذا المُمثل الهوليوودي مكافأةً على خسارة وزنها

&#34;الدنيا دواره يا بهلوان&#34;.. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

"الدنيا دواره يا بهلوان".. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

حليمة بولند ترقص بـ&#34;البرقع&#34; وتثير ضجة على مواقع التواصل

حليمة بولند ترقص بـ"البرقع" وتثير ضجة على مواقع التواصل

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب &#34;تجاعيدها&#34;.. ورامي عياش يدخل على الخط

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب "تجاعيدها".. ورامي عياش يدخل على الخط

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث &#34;ذا فويس&#34;

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث "ذا فويس"

عربي

وصفت بالنارية.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المسجون بتونس

وصفت بالنارية.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المسجون بتونس

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات &#34;أرامكو&#34;

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات "أرامكو"

&#34;الدفاع السعودية&#34;: هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

"الدفاع السعودية": هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن