الرجوب يبحث سبيل تعزيز التعاون مع رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب

رام الله - دنيا الوطنالتقى اللواء الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، طه ايهان، في مدينة اسطنبول التركية، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى.وجاء هذا اللقاء على هامش فعاليات إطلاق اسطنبول القمة الناشئة الدولية والتي تقام خلال الفترة 16 وحتى 19 من الشهر الجاري، حيث ثمن الرجوب دعم منتدى التعاون المستمر للشباب الفلسطيني، وتعزيز صموده، والذي كان أبرزه تسمية القدس عاصمة للشباب الاسلامي للعام 2018، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين المجلس الأعلى وبين منتدى الشباب. ووضع الرجوب ايهان في صورة ما يواجهه الشباب الفلسطيني جرّاء ممارسات الاحتلال، الذي يسعى بشتى الوسائل لكسر صموده، مشددا على أهمية الدعم الذي يقدمه المنتدى، وعلى ضرورة التحرك بشكل عاجل أمام المؤسسات الدولية لإيجاد آليات تضع حدا لممارسات الاحتلال.ووجه الرجوب الدعوة لكافة الدول الأعضاء في المنتدى لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع الشباب فيها عن قرب، وللمشاركة في فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. من جانبه أكد إيهان على دعم المنتدى الكامل لحقوق الشباب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانبه في كفاحه للحصول على حقوقه المشروعة التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية.وفي لقاء آخر، اطلع الرجوب، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاجر، على الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وما يواجهه جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، الذي يسعى بكافة السبل لسلب الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، بالشكل الذي يضمن تعزيز صمود الشباب الفلسطيني خاصة في ظل استمرار سعي الاحتلال لكسر عزيمة الشباب الفلسطيني. بدوره شدد كاجر على ضرورة استمرار التعاون بين تركيا وفلسطين، مؤكدا استعداده لزيارة فلسطين في أقرب فرصة ممكنة.والتقى الرجوب على هامش الفعاليات عددا من طلاب المعاهد الدبلوماسية يمثلون عدة دول اسلامية، خلال ندوة وضعهم من خلالها في صورة الوضع السياسي الفلسطيني خاصة في ظل تزايد الحديث عن قرب الاعلان ما يسمى بصفقة القرن، إضافة إلى استعراض واقع الشباب الفلسطيني الذي يتعرض بشكل مستمر لانتهاكات الاحتلال، ومحاولاته لعرقلة عجلة تطوير الحركة الشبابية والرياضية الفلسطينية.كما اجتمع الرجوب مع سايتشوك بايراكتر كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي، القائمة على مشروع تكنوفيست إسطنبول للفضاء والتكنولوجيا الدولي، حيث اطلع بايراكتار الرجوب على مراحل تطور فكرة تكنوفيسبت اسطنبول، وأهدافه.جدير بالذكر أن اللواء الرجوب شارك في فعاليات اطلاق اسطنبول: القمة الناشئة الدولية في مدينة إسطنبول، والتي تأتي كجزء من مهرجان تكنو فيست إسطنبول للفضاء والتكنولوجيا الدولي، بدعوة من رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب، طه ايهان.