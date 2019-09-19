عاجل

  • وزارة المالية بغزة تعلن عن صرف الدفعة النقدية لفئة 3000 شيقل فأكثر-جميع الفئات- اليوم

دولي

غرينبلات يصل إلى إسرائيل اليوم للقاء نتنياهو وغانتس بشكل منفصل

غرينبلات يصل إلى إسرائيل اليوم للقاء نتنياهو وغانتس بشكل منفصل
الفريق الأمريكي الذي يعد صفقة القرن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس: إن المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات سيصل إسرائيل اليوم.

وأفادت قناة (ريشت كان) نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المتوقع أن يصل غرينبلات اليوم إلى إسرائيل، حيث سيلتقي بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس.

يشار إلى أن غرينبلات من ضمن الفريق الأمريكي الذي يعدّ خطة السلام الأمريكية التي تسمى إعلامياً (صفقة القرن)، حيث كان من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عنها خلال الفترة المقبلة.

وكان نتنياهو قال الأسبوع الماضي: إن الإدارة الأمريكية ستنشر (صفقة القرن) بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

أخبار ذات صلة

أول رد لحزب (أزرق أبيض) على دعوة نتنياهو تشكيل حكومة وحدة موسعة

أول رد لحزب (أزرق أبيض) على دعوة نتنياهو تشكيل حكومة وحدة موسعة

بعد فرز نحو 98% من الأصوات.. ارتفاع عدد مقاعد غانتس إلى 33

بعد فرز نحو 98% من الأصوات.. ارتفاع عدد مقاعد غانتس إلى 33

نتنياهو يدعو غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة وريفلين يرحب

نتنياهو يدعو غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة وريفلين يرحب

مقتل 30 مدنياً في غارة جوية بولاية ننغرهار شرق أفغانستان

مقتل 30 مدنياً في غارة جوية بولاية ننغرهار شرق أفغانستان

باريس: ليس دقيقاً أن الحوثيين هاجمت منشآت &#34;أرامكو&#34; السعودية

باريس: ليس دقيقاً أن الحوثيين هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية

شاهد: الرئيس الإسرائيلي: كان علينا قتل ليبرمان قبل أن يكبر

شاهد: الرئيس الإسرائيلي: كان علينا قتل ليبرمان قبل أن يكبر

&#34;صاروخ الثلاثاء&#34;.. عودة &#34;الولد العاق&#34; وتراجع جديد لـ (الليكود) بانتخابات الكنيست

"صاروخ الثلاثاء".. عودة "الولد العاق" وتراجع جديد لـ (الليكود) بانتخابات الكنيست

إيران توجه دعوة لإسرائيل دون &#34;قيد أو شرط&#34;

إيران توجه دعوة لإسرائيل دون "قيد أو شرط"

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

بنفس آلية الشهر الماضي.. &#34;المالية&#34; بغزة تبدأ صرف رواتب الموظفين اليوم

بنفس آلية الشهر الماضي.. "المالية" بغزة تبدأ صرف رواتب الموظفين اليوم

(شاهد) ينفذ يوما دراسيا بعنوان&#34; اليات لا عنفية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية&#34;

(شاهد) ينفذ يوما دراسيا بعنوان" اليات لا عنفية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية"

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية

التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف يعرضان استراتيجية التواصل من أجل التنمية

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

حماس: البطولة التي يكتبها الأسرى جزء من صورة النصر التي سيرسمها شعبنا

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

تيسير خالد:عن أية مفاوضات يتحدث وزير الشؤون الخارجية في هذا التوقيت بالذات

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

خمسة أعوام على رحيل أيقونة النضال الفلسطيني الشاعر سميح القاسم

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

بلدية جباليا النزلة تستضيف جلسة مساءلة شبابية حول مكب النفايات

منوعات

شاهد: علا الفارس تتوسط أمير قطر وديفيد بيكهام

شاهد: علا الفارس تتوسط أمير قطر وديفيد بيكهام

&#34;مقهورين من الملكة&#34;.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات

"مقهورين من الملكة".. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات

بى بى سى تعتذر للأمير هارى على صور مسيئة عرضت حياته للخطر

بى بى سى تعتذر للأمير هارى على صور مسيئة عرضت حياته للخطر

حفيدة عادل إمام تحقق حلمها بمقابلة هذا المُمثل الهوليوودي مكافأةً على خسارة وزنها

حفيدة عادل إمام تحقق حلمها بمقابلة هذا المُمثل الهوليوودي مكافأةً على خسارة وزنها

&#34;الدنيا دواره يا بهلوان&#34;.. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

"الدنيا دواره يا بهلوان".. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

حليمة بولند ترقص بـ&#34;البرقع&#34; وتثير ضجة على مواقع التواصل

حليمة بولند ترقص بـ"البرقع" وتثير ضجة على مواقع التواصل

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب &#34;تجاعيدها&#34;.. ورامي عياش يدخل على الخط

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب "تجاعيدها".. ورامي عياش يدخل على الخط

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث &#34;ذا فويس&#34;

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث "ذا فويس"

عربي

وصفت بالنارية.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المسجون بتونس

وصفت بالنارية.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المسجون بتونس

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات &#34;أرامكو&#34;

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات "أرامكو"

&#34;الدفاع السعودية&#34;: هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

"الدفاع السعودية": هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن