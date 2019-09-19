غرينبلات يصل إلى إسرائيل اليوم للقاء نتنياهو وغانتس بشكل منفصل





وأفادت قناة (ريشت كان) نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المتوقع أن يصل غرينبلات اليوم إلى إسرائيل، حيث سيلتقي بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس.





يشار إلى أن غرينبلات من ضمن الفريق الأمريكي الذي يعدّ خطة السلام الأمريكية التي تسمى إعلامياً (صفقة القرن)، حيث كان من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عنها خلال الفترة المقبلة.





وكان نتنياهو قال الأسبوع الماضي: إن الإدارة الأمريكية ستنشر (صفقة القرن) بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس: إن المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات سيصل إسرائيل اليوم.