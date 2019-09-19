حنا: يجب العمل وبخطوات سريعة من اجل حل ازمة شركة كهرباء القدس





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم لدى استقباله وفدا من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس بأن هذه الشركة انما تعتبر من المؤسسات الكبيرة والقليلة الباقية في مدينة القدس عاصمتنا الموعودة وشركة كهرباء محافظة القدس هي التي تزود المناطق الفلسطينية باحتياجاتها من الكهرباء وهذه المؤسسة الوطنية العريقة والهامة تواجه في هذه الايام ازمة خانقة تهدد وجودها وعملها في هذه الارض المقدسة .وأضاف المطران: لقد تراكمت عليها الديون لاسرائيل والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم سداد المستحقات من كثير من المستهلكين وكذلك سرقة تيار الكهرباء التي يقوم بها افراد كثيرون وبعض المؤسسات .وأكد: اذا ما تقلصت او توقفت خدمات هذه المؤسسة فإن هنالك اضرارا فادحة ستلحق بالكثير من مناحي الحياة ولا سيما في المؤسسات الخدمية والمستشفيات ومستودعات الادوية والاتصالات وغيرها .وطالب بتحركا رسميا وشعبيا سريعا وواسعا كما اننا نناشد جميع المتخلفين عن دفع وتسديد ما عليهم من مستحقات بأن يقوموا بتسديد ديونهم وبأسرع ما يمكن كما واولئك الذين يسرقون الكهرباء نقول لهم اتقوا الله والوطن فإن ما تقومون به انما يسبب اضرارا مدمرة وجسيمة ويجب ان تتوقف مثل هذه السرقات .ختم: يجب ان تعمل كافة الجهات المعنية لايجاد حل سريع لهذه الازمة والخروج من هذا المأزق الذي تواجهه هذه الشركة وقد نواجهه جميعا اذا لم تكن هنالك حلول سريعة لازمة شركة كهرباء القدس.