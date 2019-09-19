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دولي

نتنياهو يدعو غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة

نتنياهو يدعو غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة  (رويترز) للأنباء صباح اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو دعا، منافسه زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة، وفق ما نقلت قناتي (الجزيرة) و(سكاي نيوز) عربية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): قالت صباح اليوم: إن غانتس دعا جميع الأعضاء لتدارس كافة السيناريوهات والاحتمالات التي تقف أمام الحزب بخصوص الخطوات السياسية القادمة فيما يتعلق بتحديد هوية الحكومة الجديدة. 

وفي غضون ذلك أعرب عضو الحزب، تسفي هاوزر، أن تشكل في نهاية المطاف حكومة وحدة وطنية، لأن ذلك ما يريده الجمهور بنظره، موضحاً أنه لا يمكن لشخص، قد تُقدم ضده لائحة اتهام، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو، أن يرأس هذه الحكومة.

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