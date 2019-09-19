الإعلام الإسرائيلي: حزب "كاحول لافان" ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن رئيس الحزب، بيني غانتس دعا جميع الأعضاء لتدارس كافة السيناريوهات والاحتمالات التي تقف أمام الحزب بخصوص الخطوات السياسية القادمة فيما يتعلق بتحديد هوية الحكومة الجديدة.





وفي غضون ذلك أعرب عضو الحزب، تسفي هاوزر، أن تشكل في نهاية المطاف حكومة وحدة وطنية، لأن ذلك ما يريده الجمهور بنظره، موضحاً أنه لا يمكن لشخص، قد تُقدم ضده لائحة اتهام، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو، أن يرأس هذه الحكومة.



إلى ذلك أكد النائب من حزب (الليكود)، دافيد بيتان، أن حزبه لن يوافق على مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء، بحيث سيكون رئيس (كاحول لافان) بيني غانتس أول من سيتولى هذا المنصب.





هذا ويجتمع رؤساء كتل اليمين لاستمرار النقاش حول خطواتهم المستقبلية، فيما قالت رئيسة كتلة (يامينيا) ايليت شاكيد: إنها لا تعارض انضمام (كاحول لافان) أو (إسرائيل بيتنا) أو (العمل – غيشر) إليهم، معربة عن أملها في ألا نضطر إلى خوض انتخابات ثالثة.

رام الله - دنيا الوطنبعد ظهور النتائج غير الرسمية، يعقد حزب (كاحول لافان) بعد ظهر اليوم أول جلسة له بعد الانتخابات في مدينة تل أبيب.