(أبو الرب) يعلن عن توفير( 100) وظيفة دينية باكرامية لمراكز تحفيظ القران





رام الله - دنيا الوطناعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عطوفة الأخ حسام أبو الرب اليوم الخميس انه تم العمل على توفير 100 وظيفة دينية باكرامية لمراكز تحفيظ القران الكريم .واوضح أبو الرب انه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وزير الأوقاف عملت الوزارة ومنذ فترة على فتح العديد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في كافة محافظات الوطن ووضع الخططوالتصورات التي من شأنها النهوض بعمل هذه المراكز سواء للذكور أو الإناث على حد سواء ، وانه سيتم التعيين بإكرامية في دور تحفيظ القران الكريم في كافة محافظات الوطن .جاء هذا خلال القائه كلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء في الاحتفال الذي إقامته مديرية اوقاف طولكرم تحت عنوان " القران يجمعنا والقس توحدنا " في جامعة فلسطين التقنبة خضوري لتكريم طلبة القران الكريم في محافظة طولكرموالداخل الفلسطيني بمشاركة المؤسسات الرسمية والشعبية ومدراء الأجهزة الأمنية وجمع من المؤسسات الخيرية في المحافظة .وأوضح ابو الرب عن اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم .وأكد إن وزارة الأوقاف تضع نصب عينها خدمة القرآن الكريم ونشره في كل مكان في هذا الوطن المبارك ، وان تخريج هذا العدد من حفظة كتاب الله هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم وأنها تعمل جاهدة منخلال برامجها وخططها على فتح مزيد من المراكز ودور القران الكريم .بدوره شدد مدير عام اوقاف محافظة طولكرم الشيخ عدنان سعيد على ضرورة بذل كل الجهود وتسخير كافة الامكانات لخدمة مراكز تعليم القران والملتحقين بها وتطوير طرق واساليب جديدة ومتجددة في العملية التعليمية لحفظ القران الكريم .وقدم سعيد شكره للمتبرعين ولجامعة فلسطين التقنبة خضوري وللاهالي على تعاونهم الاصيل وعلى ما يقومون به من خدمة لدور القران وحفظة كتاب الله .واشاد الدكتور هشام شناعة ممثل عن رئيس الجامعة والسيد فيصل سلامة ممثل عن محافظ طولكرم بكلماتهم بدور وزارة الاوقاف والقائمين عليها خاصة في مجالات تحفيظ القران الكريم والتعليم الشرعي في فلسطين .مؤكدين ان تكريم هذا العدد من الحافظين لكتاب الله يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الأوقاف والذي يظهر بفوز فلسطين بمراتب متقدمة في المسابقات الدولية لحفظ القران الكريم.وتخلل حفل التكريم، فقرة أناشيد إسلامية، وتلاوة القرآن ، و توزيع شهادات تكريم وجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد والعاملين بتحفيظ القران الكريم والائمة والخطباء المتقاعدين .