شؤون فلسطينية

الكشف عن عدة فعاليات بمناطق متفرقة بالضفة احتجاجاً على بناء بؤر استيطانية

الكشف عن عدة فعاليات بمناطق متفرقة بالضفة احتجاجاً على بناء بؤر استيطانية
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف إقامة صلاة جمعة غدٍ في خيمة الاعتصام المقامة في المنطار شرق السواحرة، احتجاجاً على البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً والمطالبة بإزالتها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى في كافة المحافظات التي جرى بناء بؤر استيطانية فيها بالفترة الأخيرة.

إلى ذلك، أكد أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء نوع جديد من البؤر الاستيطانية والمسماة البؤر الزراعية وخاصة في منطقة المنطار بالسواحرة الشرقية، وذلك لاستكمال الحصار في محيط مدينة القدس وعزلها عن محطيها، وبالتالي ربط الحزام الاستيطاني الخارجي بهذه المنطقة مع بعضه البعض.

وأشار إلى تصاعد في وتيرة بناء البؤر الاستيطانية في الضفة والقدس، وذلك ضمن خطة منظمة للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين ومحاولة للربط بين الكتل الاستيطانية تمهيداً لعملية الضم الكبرى.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: أن فلسطين تواجه مشروعاً استعمارياً إسرائيلياً، يتم تنفيذه في إطار ما يسمى (صفقة القرن) والذي لا يمنح أي فرصة لقيام دولة فلسطينية ويهدف إلى تهجير المواطنين وضم الضفة ودعم المستوطنين لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية.

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