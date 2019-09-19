لأول مرة.. نجاح زراعة فاكهة (التنين) في غزة









رام الله - دنيا الوطننجح مزارعون في قطاع غزة، بزراعة وانتاج فاكهة "التنين"، والتي تعد ذات قيمة غذائية وتسويقية عالية في ظل سياسة وزارة الزراعة الداعمة للمنتج المحلي الفلسطيني وحمايته.وقالت وزارة الزراعة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة، فقد قام مهندسو مديرية زراعة شمال غزة برفقة مدير المديرية أدهم البسيوني، بزيارة ميدانية لمزرعة عائد أبو رمضان والواقعة في مدينة بيت حانون، حيث تعتبر هذه المزرعة هي الأولي والمتخصصة في محافظات غزة في انتاج فاكهة التنين .وأكد البسيوني أن زراعة هذا النوع من الفاكهة يعد من التجارب الناجحة والفريدة في محافظات غزة، مشيراً إلى أن وزارته تشجع متل هذه الزراعات، في ظل سياسة الوزراة الداعمة للمنتج المحلي الفلسطيني وحمايته.وأوضح صاحب المزرعة المذكورة، أن زراعة فاكهة التنين تمت علي مراحل، حيث بدأت بزراعة بيت الأمهات ثم توسعت بزراعة أكثر من 2 دونم من هذه الفاكهة، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت بهدف زراعة وتجربة أصناف من الفواكه المختلطة والغير تقليدية.وأكد المزارع أبو رمضان أنه بصدد تجربة أنواع أخرى من الفاكهة الغير تقليدية، إضافة الي التوسع بشكل كبير في فاكهة التنين خلال الأعوام القادمة.