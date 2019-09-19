كشف تفاصيل اجتماعات يعقدها الرئيس عباس في النرويج





وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنالرئيس عباس سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً مع رئيسة البرلمان النرويجي، على أن يعقبه لقاء مع ولي العهد النرويجي في القصر الملكي، واصفة زيارة الرئيس بالهامة جداً والتاريخية حيث تعود لأكثر من 26 سنة.



وشدّدت ماري انطوانيت على دعم القيادة لطلب النرويج لتكون عضواً في مجلس الأمن، مشيرة إلى الدور لذي لعبته النرويج في دعم قضيتنا سياسياً واقتصادياً، مؤكدة أن النرويج لن تغير موقفها الثابت حيال دعم شعبنا باعتبارها من أكبر الدول المانحة وبصفتها تترأس مجموعة المانحين.

رام الله - دنيا الوطنيعقد الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية، أوسلو اجتماعاً بوزيرة خارجية النرويج، وفق ما قالت سفيرة فلسطين، ماري انطوانيت.