شؤون فلسطينية

كشف تفاصيل اجتماعات يعقدها الرئيس عباس في النرويج

كشف تفاصيل اجتماعات يعقدها الرئيس عباس في النرويج
الرئيس عباس مع وزيرة خارجية النرويج
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية، أوسلو اجتماعاً بوزيرة خارجية النرويج، وفق ما قالت سفيرة فلسطين، ماري انطوانيت.

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنالرئيس عباس سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً مع رئيسة البرلمان النرويجي، على أن يعقبه لقاء مع ولي العهد النرويجي في القصر الملكي، واصفة زيارة الرئيس بالهامة جداً والتاريخية حيث تعود لأكثر من 26 سنة.

وشدّدت ماري انطوانيت على دعم القيادة لطلب النرويج لتكون عضواً في مجلس الأمن، مشيرة إلى الدور لذي لعبته النرويج في دعم قضيتنا سياسياً واقتصادياً، مؤكدة أن النرويج لن تغير موقفها الثابت حيال دعم شعبنا باعتبارها من أكبر الدول المانحة وبصفتها تترأس مجموعة المانحين.

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