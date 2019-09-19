باريس: ليس دقيقاً أن الحوثيين هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية

الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الفرنسي: جان إيف لو دريان: إنه ليس دقيقاً أن الحوثيين في اليمن، هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية.



وأضاف: "لا يمكن الأخذ بالاعتبار برواية الحوثيين حول هجومهم على (أرامكو)"، مشيراً إلى أنه "يجب العودة إلى مبادئ اتفاق فيينا بشأن إيران"، كما نقلت قناة (الميادين).



وأعرب لودريان أن يسود صوت العقل، فيما يتعلق بإصدار تأشيرة أميركية للرئيس الإيراني، حسن روحاني لحضور اجتماعات الجمعية العامة.