غزة: (الجوازات) تُصدر 4300 معاملة خلال شهر أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4300 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.



وأوضح تقرير شهري صادر عن الإدارة العامة للجوازات أن مكاتبها أنجزت 337 معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى 88 معاملة تمديد لثاني مرة.



وأشار التقرير إلى إنجاز 158 معاملة تعديل لبيانات جوازات السفر، وكذلك 161 معاملة اضافة أبناء، بالإضافة إلى طباعة 1 معاملة لمن يهمه الأمر وإصدار 19 معاملة صورة طبق الأصل، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 3 آلاف و536 معاملة.