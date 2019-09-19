"صاروخ الثلاثاء".. عودة "الولد العاق" وتراجع جديد لـ (الليكود) بانتخابات الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
وصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما حدث في انتخابات الكنيست التي جرت أول أمس الثلاثاء بـ "الصاروخ"، مشيرةً إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو شهد تراجعاً جديداً.
وقال الإعلام الإسرائيلي: إنه سحب المعطيات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية؛ فقد تراجع التصويت لنتنياهو وحزب الليكود في الجنوب، بعد أن كان معقلاً طبيعياً له.
وأضاف: "فيجلين وكحلون الذين دخلا في حلف مع نتنياهو قبل الانتخابات من أجل منع تسرب الأصوات، لم يقدما له شيء، ونتنياهو أفقد اليمين تسعة أصوات في هذه الجولة".
وتابع: "تحالف اليمين الجديد مع البيت اليهودي لم يرفع من رصيدهم شيء ، فقط عاد الولد العاق(اليمين الجديد) على ظهر والده، الذي تخلى عنه فور ظهور فوزه في الانتخابات".
يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قالت: إن عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تعود معظمها لجنود جيش الدفاع.
ومن المتوقع أن تُعلن مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ22 التي جرت أول أمس الثلاثاء.
وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجدداً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وفق ما ذكرت (مكان).
وفي المعارضة يلتئم حزب (كاحول لافان) خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب، بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.
وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجدداً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وفق ما ذكرت (مكان).
وخلال لقائهم مساء أمس، تعهدوا بتشكيل كتلة مانعة برئاسة نتنياهو ستعمل إلى ان يرأس الحكومة الجديدة أيضاً.
وقال نتنياهو: إن هناك خيارين، إما حكومة برئاسته، أو حكومة خطرة تستند إلى الأحزاب العربية.
وفي المعارضة يلتئم حزب (كاحول لافان) خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب، بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.
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