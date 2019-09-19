"صاروخ الثلاثاء".. عودة "الولد العاق" وتراجع جديد لـ (الليكود) بانتخابات الكنيست

رام الله - دنيا الوطن

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما حدث في انتخابات الكنيست التي جرت أول أمس الثلاثاء بـ "الصاروخ"، مشيرةً إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو شهد تراجعاً جديداً.





وقال الإعلام الإسرائيلي: إنه سحب المعطيات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية؛ فقد تراجع التصويت لنتنياهو وحزب الليكود في الجنوب، بعد أن كان معقلاً طبيعياً له.





وأضاف: "فيجلين وكحلون الذين دخلا في حلف مع نتنياهو قبل الانتخابات من أجل منع تسرب الأصوات، لم يقدما له شيء، ونتنياهو أفقد اليمين تسعة أصوات في هذه الجولة".







وتابع: "تحالف اليمين الجديد مع البيت اليهودي لم يرفع من رصيدهم شيء ، فقط عاد الولد العاق(اليمين الجديد) على ظهر والده، الذي تخلى عنه فور ظهور فوزه في الانتخابات".



