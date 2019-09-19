وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يستقبل وفداً من اتحاد الملابس والنسيج





رام الله - دنيا الوطنالتقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور رشدي وادي في مكتبه وفداً من اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة برئاسة الأستاذ تيسير الأستاذ.ويأتي هذا اللقاء لبحث نشاطات الاتحاد وآليات تصدير الملابس للخارج وأهم المشاريع التي يقوم بها الاتحاد، وسبل التعاون لمشترك بين الوزارة والاتحاد.وحضر اللقاء مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بالوزارة الأستاذ تامر الزويدي.ورحب وادي بالوفد الزائر، مثمناً في الوقت ذاته جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير صناعة الملابس باعتبارها صناعة أساسية تخدم شريحة واسعة من مواطني قطاع غزة.