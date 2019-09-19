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دولي

إيران توجه دعوة لإسرائيل دون "قيد أو شرط"

إيران توجه دعوة لإسرائيل دون "قيد أو شرط"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب إسرائيل للانضمام دون قيد أو شرط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وشدد غريب، وفق وكالة (فارس) للأنباء، خلال اجتماع للوكالة، على ضرورة أن تتخلى إسرائيل عن أسلحتها النووية، وأن تخضع كل منشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "إسرائيل تشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن العالميين، مطالباً من الدول الجدد بالمجال النووي تجنب أي انحراف بالبرنامج النووي السلمي".

ووصف غريب، تصريحات إسرئيل والإمارات عن إيران بأنها "إدعاءات واهية ومحرفة للواقع"، قائلاً: "الكيان الصهيوني بماضيه وسوابقه في السياسات الانتهازية لتحريف الأنظار عن ممارساته الوحشية والمعادية للإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول الشرق الأوسط، يشكل واحدة من البؤر الرئيسية للأزمة وانعدام الاستقرار والمعاناة والغضب في التاريخ المعاصر لهذه المنطقة".

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الذرية: "من المثير للسخرية أن الكيان الذي تجاهل كل معاهدات حظر الانتشار ونزع السلاح، وينتج كل أنواع سلاح الدمار الشامل، ينصح بكل صلافة دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) التي تخضع موادها ومنشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال غريب إن "جميع النشاطات النووية الإيرانية تجري ضمن أكثر الأساليب شفافية، وتخضع لاختبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف غريب أنه رغم الدعم الدولي للاتفاق النووي: "هذا الكيان وعدد قليل من الدول، يقوم بإجراءات مدمرة لإضعاف هذا الإنجاز".

وأكد غريب على أن "إيران هي مصدر الاستقرار في المنطقة"، متابعاً: "إيران تولي أهمية قصوى للسلامة النووية، وتراعي أعلى المعايير في إنشاء وتشغيل منشآتها النووية".

وأشار غريب إلى أن إيران "أثبتت بشكل شفاف أنها المصدر الرئيس للأمن والاستقرار في المنطقة، وأثبتت ذلك في مختلف المواقع بما فيها محاربة الإرهاب وهزيمته والذي كان مدعوما من قبل بعض الدول في المنطقة وخارجها".

وقال مندوب إيران "هذه الدول أثبتت بشكل سافر ومكرر أنها لا تتردد في العدوان على الدول والدخول في حرب مدمرة، من أجل تحقيق مآربها اللامشروعة، ووصل الأمر إلى استغلال التنظيمات الإرهابية المعروفة من قبيل القاعدة وتنظيم الدولة"، وفق تعبيره.

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