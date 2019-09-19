رضوان يرد على أقاويل أن المجلس التشريعي ضمن مخرجات أوسلو

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكرد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، على الانتقادات التي توجّه لحركته، بأن حماس تُعارض اتفاق أوسلو، وفي ذات الوقت مُتمسكة بالمجلس التشريعي، الذي يعتبر ضمن مخرجات أوسلو.وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": إنه عندما يتم الحديث عن أوسلو، يكون الهدف إنهاء كل تلك الحقبة، وفيما يخص المجلس التشريعي، يمكن الارتقاء بهذا الجانب من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يكون الكل الفلسطيني مُشارك في هذا المجلس، سواءً الجانب السياسي أو الجانب المُقاوم.وأكد أن اتفاق أوسلو أورث الشعب الفلسطيني وقضيته، مزيدًا من الدمار، وتم من خلاله التفريط بأكثر من 78% من أرض فلسطين، كما أورث الفلسطينيين سلطة وظيفية تُحافظ على التنسيق الأمني للاحتلال، ومن ثم قسّمت الشعب الفلسطيني، مبينًا أن الخروج من أوسلو، يكون بتبرؤ السلطة منه، ووقف التنسيق الأمني، والتوافق على برنامج وطني.