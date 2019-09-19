شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد يتحدث عن تصريحات العمادي والأموال التي تدخل لغزة

قيادي بالجهاد يتحدث عن تصريحات العمادي والأموال التي تدخل لغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن التصريحات التي صدرت من السفير القطري محمد العمادي، مرفوضة، ولا يمكن أن يرضى الفلسطينيون بمقايضة قضيتهم ببعض التسهيلات.

وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": إنه لا يمكن مقايضة القضية الفلسطينية، بملايين الدولارات، بل أن ما يدخل قطاع غزة من أموال عربية، هي حق للشعب الفلسطيني، لأنه يدافع عن كرامة الأمة العربية، ومقدساتها، موضحًا أن أقوى رد على بعض تصريحات العرب، يكون من خلال انهاء الانقسام، وتعجيل انجاز المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن بعض العرب يريدون للانقسام الفلسطيني، أن يستمر، وبسبب ذلك، ينظرون إلى الشعب الفلسطيني نظرة دونية، ويعتقدون أنه بأموالهم يمكن للفلسطيني أن يبيع قضيته.

وأكد المدلل على أنه لا بد للرئيس محمود عباس، أن يدعو إلى حوار وطني شامل، يجمع من خلاله الأمناء العامون للفصائل، حتى يتم الاتفاق ما بين الجميع، لا سيما في وجود قواسم مشتركة كبيرة بين كل الأطراف الفلسطينية.

 

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