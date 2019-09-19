95 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام وتدخلال مصرية بالملف

قال وزير هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر: إن 95 أسيراً فلسطينياً يواصلون اليوم الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن 6 من المضربين عن الطعام هم أسرى إداريين ويواصلون الإضراب احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري بسجون الاحتلال.





وأضاف أبو بكر: "كما يواصل 89 أسيراً أكثرهم من سجين ريمون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إعادة تركيب أجهزة التشويش من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من وعوده بهذا الشأن.





وتابع أبو بكر: "عدد من الأسرى المضربين وضعهم الصحي صعب وأكثرهم صعوبة الأسير أحمد غنام، كما أن الأسير سلطان مخلوف عانى من تدهور في وضعه الصحي خلال الأيام الماضية، كما نقل الأسير ناصر الجوع إلى المستشفيات الإسرائيلية".







وأشار أبو بكر، إلى وجود تدخل مصري في ملف الأسرى المضربين عن الطعام، وتحديداً للأسير سلطان مخلوف نظراً لوضعه الصحي الصعب.





ونفى أبو بكر وجود أي حديث عن صفقة لتبادل الأسرى في الوقت الراهن، قائلاً: "لم تتواصل معنا أي جهة بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى".



خاص دنيا الوطن