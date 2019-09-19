شؤون فلسطينية

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 1.8 مليار دولار

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 1.8 مليار دولار
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال البنك الدولي إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها نيابة عنها.

ويسلط تقرير البنك الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه الى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 26 أيلول/سبتمبر الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وأضاف" اذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وتابع التقرير: أن إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، مذكراً ان السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنوياً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال التقرير "نتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا".

ويرى البنك الدولي انه "من المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة إسرائيل في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019 مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص"، معتبراً أن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية "سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات".

وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات تشير الى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3 في العام 2019، "ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018. وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%".

وأضاف: مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وقال شانكار: "في حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافة الى تلك التي تعيق التجارة، ويجب العمل أيضا على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية، فمن شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسن في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي.

واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمرا حيويا"، بما في ذلك اصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.

أخبار ذات صلة

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يستقبل وفداً من اتحاد الملابس والنسيج

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يستقبل وفداً من اتحاد الملابس والنسيج

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية يعقد مؤتمره العام التاسع

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية يعقد مؤتمره العام التاسع

في ظل التشويشات الأمريكية.. مشعشع يكشف مصير اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا)

في ظل التشويشات الأمريكية.. مشعشع يكشف مصير اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا)

مزهر: ورقة المصالحة تجمع اتفاقي 2011 و2017 ولا تحتوي على ملفي الأمن والموظفين

مزهر: ورقة المصالحة تجمع اتفاقي 2011 و2017 ولا تحتوي على ملفي الأمن والموظفين

رضوان يرد على أقاويل أن المجلس التشريعي ضمن مخرجات أوسلو

رضوان يرد على أقاويل أن المجلس التشريعي ضمن مخرجات أوسلو

بعد إعلان نتنياهو.. ما هو خطر ضم غور الأردن ومستعمرات الضفة الغربية؟

بعد إعلان نتنياهو.. ما هو خطر ضم غور الأردن ومستعمرات الضفة الغربية؟

قيادي بالجهاد يتحدث عن تصريحات العمادي والأموال التي تدخل لغزة

قيادي بالجهاد يتحدث عن تصريحات العمادي والأموال التي تدخل لغزة

95 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام وتدخلال مصرية بالملف

95 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام وتدخلال مصرية بالملف

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يستقبل وفداً من اتحاد الملابس والنسيج

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يستقبل وفداً من اتحاد الملابس والنسيج

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية يعقد مؤتمره العام التاسع

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية يعقد مؤتمره العام التاسع

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: ستسقط أحلام نتنياهو ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته

قيادي بـ"حماس": ستسقط أحلام نتنياهو ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته

العملات مقابل الشيكل: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات مقابل الشيكل: ارتفاع على سعر صرف الدولار

أجواء حارة اليوم وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة غداً

أجواء حارة اليوم وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة غداً

المالكي: السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة

المالكي: السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة

اللجنة الصحية الوطنية تجتمع برام الله لتلخيص توصياتها وتقديمها لمجلس الوزراء

اللجنة الصحية الوطنية تجتمع برام الله لتلخيص توصياتها وتقديمها لمجلس الوزراء

وزير التربية يتفقد مدرسة صناعية في قباطية ويواصل لقاءاته مع مديري المدارس

وزير التربية يتفقد مدرسة صناعية في قباطية ويواصل لقاءاته مع مديري المدارس

منوعات

&#34;الدنيا دواره يا بهلوان&#34;.. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

"الدنيا دواره يا بهلوان".. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

حليمة بولند ترقص بـ&#34;البرقع&#34; وتثير ضجة على مواقع التواصل

حليمة بولند ترقص بـ"البرقع" وتثير ضجة على مواقع التواصل

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

بعد إغضاب اليمنيين.. بلقيس تثير الجدل مجدداً بسبب أصولها

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

ليس الذئبة.. هذا هو مرض كيم كارداشيان الحقيقيّ

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب &#34;تجاعيدها&#34;.. ورامي عياش يدخل على الخط

كارول سماحة تتعرّض للسخرية بسبب "تجاعيدها".. ورامي عياش يدخل على الخط

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث &#34;ذا فويس&#34;

شاهد: المشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث "ذا فويس"

جيني أسبر تتعرض للتنمر بسبب هذه الصورة.. &#34;بتخوفي&#34;

جيني أسبر تتعرض للتنمر بسبب هذه الصورة.. "بتخوفي"

رنا الأبيض تخلع زوجها

رنا الأبيض تخلع زوجها

هل تزوج وائل كفوري من الاعلامية جيسيكا عازار؟

هل تزوج وائل كفوري من الاعلامية جيسيكا عازار؟

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

عربي

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مرشح لمنصب الرئاسة

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات &#34;أرامكو&#34;

الأمم المتحدة توفد فريقا للسعودية للتحقيق في هجمات "أرامكو"

&#34;الدفاع السعودية&#34;: هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

"الدفاع السعودية": هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

بعد 26 عاماً.. الحريري يُغلق تلفزيون (المستقبل) ويصرف العاملين فيه

بعد 26 عاماً.. الحريري يُغلق تلفزيون (المستقبل) ويصرف العاملين فيه