قيادي بـ"حماس": ستسقط أحلام نتنياهو ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته





وقال الرشق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مرفقاً صورة لـ"نتنياهو": "المجرم الذي أوغل في عدوانه ضد الأرض والشعب الفلسطيني مصيره الفشل والخيبة والخسران اليوم والمحاكمة كمجرم حرب غداً".





وأضاف: "ستسقط أحلامه ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته الباسلة".









رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق على نتائج انتخابات (كنيست) الـ22 الأولية في إسرائيل، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.