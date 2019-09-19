قيادي بـ"حماس": ستسقط أحلام نتنياهو ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق على نتائج انتخابات (كنيست) الـ22 الأولية في إسرائيل، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق على نتائج انتخابات (كنيست) الـ22 الأولية في إسرائيل، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الرشق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مرفقاً صورة لـ"نتنياهو": "المجرم الذي أوغل في عدوانه ضد الأرض والشعب الفلسطيني مصيره الفشل والخيبة والخسران اليوم والمحاكمة كمجرم حرب غداً".
وأضاف: "ستسقط أحلامه ومخططاته بقوة صمود شعبنا وسواعد مقاومته الباسلة".
التعليقات