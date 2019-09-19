استمرار عملية فرز الأصوات بالمظاريف المزدوجة بالانتخابات الإسرائيلية



وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجدداً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وفق ما ذكرت (مكان).





وخلال لقائهم مساء أمس، تعهدوا بتشكيل كتلة مانعة برئاسة نتنياهو ستعمل إلى ان يرأس الحكومة الجديدة أيضاً.





وقال نتنياهو: إن هناك خيارين، إما حكومة برئاسته، أو حكومة خطرة تستند إلى الأحزاب العربية.



وفي المعارضة يلتئم حزب (كاحول لافان) خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب، بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.

ومن المتوقع أن تُعلن مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ22 التي جرت أول أمس الثلاثاء.