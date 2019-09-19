استمرار عملية فرز الأصوات بالمظاريف المزدوجة بالانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الخميس: إن عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تعود معظمها لجنود جيش الدفاع.
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الخميس: إن عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تعود معظمها لجنود جيش الدفاع.
ومن المتوقع أن تُعلن مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ22 التي جرت أول أمس الثلاثاء.
وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجدداً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وفق ما ذكرت (مكان).
وفي المعارضة يلتئم حزب (كاحول لافان) خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب، بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.
وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجدداً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وفق ما ذكرت (مكان).
وخلال لقائهم مساء أمس، تعهدوا بتشكيل كتلة مانعة برئاسة نتنياهو ستعمل إلى ان يرأس الحكومة الجديدة أيضاً.
وقال نتنياهو: إن هناك خيارين، إما حكومة برئاسته، أو حكومة خطرة تستند إلى الأحزاب العربية.
وفي المعارضة يلتئم حزب (كاحول لافان) خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب، بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.
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