دولي

أول رد من إيران على اتهامات مسؤوليتها عن هجمات (أرامكو)

أول رد من إيران على اتهامات مسؤوليتها عن هجمات (أرامكو)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي: إن جماعة "أنصار الله" نفذت الهجوم على المنشآت النفطية "بوسائلها الخاصة"، رافضاً الاتهامات الموجهة لبلاده بهذا الخصوص.

وأكد أن جماعة "أنصار الله" سبق لها أن نفذت هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في الإمارات بصواريخ مداها 1200 كم، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع: "المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين البلدين، واليمنيون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية، واليمن تعرض لهجمات مكثفة منذ سنوات، وتكبد خسائر كبيرة، وأهله في حصار، وهم من نفذوا العملية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح اليوم الأربعاء، أن الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

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