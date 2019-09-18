المالكي: السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق عن انتخابات الكنيست.





وأضاف المالكي، للصحافيين في أوسلو: "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديموقراطية للانتخابات في إسرائيل، من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات"، وفق صحيفة (القدس).



رام الله - دنيا الوطنوتابع: "بما أنّنا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".