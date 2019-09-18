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اللجنة الصحية الوطنية تجتمع برام الله لتلخيص توصياتها وتقديمها لمجلس الوزراء

اللجنة الصحية الوطنية تجتمع برام الله لتلخيص توصياتها وتقديمها لمجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الصحية الوطنية اجتماعاً في رام الله برئاسة وزيرة الصحة د. مي الكيلة لتلخيص عملها خلال الأشهر الماضية، وتقديم توصياتها في مجالات مختلفة.

وقالت وزيرة الصحة إن اللجنة الصحية الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء عقدت العديد من الاجتماعات في الفترة الماضية، وعملت على بحث 4 محاور هامة في القطاع الصحي وهي جودة الخدمات الصحية وتوطين الخدمات الطبية وتطوير نظام التأمين الصحي وتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ.

وأضافت أن اللجنة انبثق عنها عدة لجان تولت كل واحدة منها محوراً من المحاور الأربعة، وعملت على دراستها ووضع التوصيات اللازمة، حيث كان اجتماع اليوم لصياغة هذه التوصيات بعد نقاشها مع العديد من الجهات الشريكة ومن بينها منظمة الصحة العالمية، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.

ونقلت وزيرة الصحة شكر رئيس الوزراء د. محمد اشتية لأعضاء اللجنة الصحية الوطنية، وكل من اشترك وساهم في عمل اللجان المنبثقة عنها، مضيفة أن عمل اللجنة والتوصيات التي قدمتها ستساهم في تطوير القطاع الصحي ووضع الخطط اللازمة لإحداث نهضة شاملة في جميع أركانه.

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