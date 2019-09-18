الاحتلال يغلق طريق الفرديس البرية التاريخية شرق بيت لحم

طريق الفرديس البرية التاريخية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريق الفرديس البرية التاريخية شرق بيت لحم، بأسلاك شائكة.



وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاحتلال أغلق الطريق التاريخية الموصلة إلى البحر الميت بحجة انها منطقة آثار، ويبلغ طولها حوالي (10) كم.



وأشارت المصادر، إلى أن هذا الإجراء سيحرم المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبالتالي هجرتها والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.



يذكر أن منطقة الفرديس وما يحيط بها تتعرض منذ سنوات إلى هجمة استيطانية واعتداءات كما حدث في تجمع "جب الذيب" ومدرسة تحدي 5 ، ومصادرة الأراضي والاستيلاء على لوحات شمسية وإخطار منازل في حي الزواهرة.