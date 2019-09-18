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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يبدأ زيارة رسمية للنرويج

الرئيس عباس يبدأ زيارة رسمية للنرويج
رئيس دولة فلسطين محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان باستقباله على أرض المطار سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت، وممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلد هارالدستاد، وعدد من المسؤولين النروجيين.

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة: ولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية، كما سيزور البرلمان النرويجي.

ويرافقه في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي.

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