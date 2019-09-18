صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، حيث رجحت أن يكون ذلك بسبب قذيفة صاروخية.



وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إنه بعد انطلاق صفارات الإنذار، لا سقوط لأي صواريخ في غلاف غزة، فيما أكد جيش الاحتلال أنه تم رصد عملية إطلاق فاشلة مؤخرًا من قطاع غزة الصاروخ لم يعبر الحدود.



يتبع..