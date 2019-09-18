دولي

الكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست

الكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء الأربعاء، عن الموعد المحتمل للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت أمس الثلاثاء.

وقالت الإذاعة: إن الليلة المقبلة ستشهد بدء عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف، وأن هذه الأصوات تعود لجنود من الجيش الإسرائيلي وسجناء، ومرضى يعالجون في المستشفيات، وأفراد السلك الديبلوماسي في الخارج.

وأوضحت الإذاعة، أنه من المتوقع أن يتم مساء غد نشر نتائج فرز هذه الأصوات، وبالتالي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأشارت إلى أنه "يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% من أصوات المقترعين تقريبا، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، وأن حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس  حصل على (32) مقعدا، و"الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على (31)، فيما حصلت "القائمة العربية المشتركة" على (13) مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" وشاس على (9) لكل منهما.

كما حصل حزب "يهدوت هتوراه" على (8) مقاعد، و"يمينا" على (7) و"العمل – غيشر" (6) والمعسكر الديمقراطي حصد (5) مقاعد. 

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، ما زال "معسكر الوسط يمين والمشتركة" يشكلون الأغلبية مع 56 مقعداً، فيما تحصل "الاحزاب اليمينية" على 55 مقعدا، ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه الى احد المعسكرين.

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