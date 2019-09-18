"الدفاع السعودية": هجمات أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن الهجوم على منشآت تابعة لشركة النفط (أرامكو) جاء من الشمال.



وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إيران هي التي صنعت الأسلحة التي استهدفت (أرامكو)، معتبرًا أن الهجمات تستهدف التأثير على الاقتصاد العالمي.



وتابع: "تم استخدام صواريخ دقيقة في استهداف أرامكو"، مؤكدًا أن "الهجمات على أرامكو لم تأت من اليمن".



وعرضت وزارة الدفاع السعودية صورا لبقايا صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في هجوم أرامكو.