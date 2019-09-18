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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية،  وذلك في إطار التضييق عليهم.

فقد أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإزالة خيمة الاعتصام التي نصبها نشطاء من المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في بادية السواحرة شرق القدس.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من ضباط الإدارة المدنية للاحتلال داهموا الخيمة، وأخطروا من بداخلها بإزالتها، وإلا ستهدمها قوات الاحتلال حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

يذكر أنه في الخامس عشر من الشهر الجاري قام مستوطنون مسلحون، بوضع "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، في المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها.

وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء بمنازل وبركسات في بلدة برطعة المعزولة بجدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت ثمانية مواطنين بوقف البناء في منازلهم وبركساتهم، تمهيدا لهدمها بحجة عدم الترخيص.

وعرف من أصحابها: معروف أسعد قبها، وعبد رؤوف أسعد قبها، ومؤيد صالح قبها، وأسامة جميل قبها، ونضال محمد خضر قبها.

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