مقتل أكثر من 26 تلميذا في حريق بمدرسة في ليبيريا

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رام الله - دنيا الوطن

قتل 26 تلميذا على الأقل ومعلمان اثنان في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا، في ليبيريا حسبما ذكر مكتب رئاسة ليبيريا.



وأبلغت أجهزة الطوارئ الرئيس جورج وياه أن 28 شخصا لقوا مصرعهم، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة سولو كيلغبيه لوكالة فرانس برس.