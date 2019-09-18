قوات الاحتلال تعتقل شابا من جبع على حاجز عسكري جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من جبع جنوب جنين على حاجز عسكري جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أسعد بداد أثناء مروره على حاجز الزعترة العسكري جنوب نابلس.